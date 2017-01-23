наверх
23.01.201718:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.16- 0.11
  • USD27.43- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Генпрокуратура вызвала Януковича на допрос

    (обновлено: )1801
    Экс-глава государства должен явиться в здание Главной военной прокуратуры ГПУ 27 и 30 января в 15:00. Адрес для переписки с Виктором Януковичем: Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус "В".
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) вызвала бывшего президента Виктора Януковича 27 и 30 января на допрос. На сайте ведомства размещены две повестки.

    Виктор Янукович
    REUTERS Stringer
    Янукович: Генпрокуратура Украины признает, что 1 марта 2014 года я был президентом

    Согласно первой повестке, экс-глава государства вызывается 27 января на 15:00 по адресу Киев, ул. Московская, 8, кабинет 127, для вручения уведомления об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 14.06.2016 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5. ст. 27, ч. 3, ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1, ст. 111 (государственная измена), ч. 5, ст. 27, ч. 2, ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса.

    Во второй повестке говорится, что Янукович вызывается 30 января на 15:00 для участия в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов уголовного производства от 14.06.2016 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

    Повестки доступны здесь и здесь.

    Читайте также: "Пришьют" ли Януковичу госизмену?

    Адрес для переписки с Януковичем: Ростов-на-Дону (РФ), ул. Еременко, 81, корпус "В".

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в течение февраля ГПУ планирует провести окончательные необходимые допросы и экспертизы, после чего дело Виктора Януковича будет передано в суд.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Купюры валют мира
    Экономика Украины. Падение гривны
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения
    Парад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Андрей Вигиринский
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты