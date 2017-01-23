Луценко: уже два депутата Госдумы дали показания по делу Януковича

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уже два депутата Государственной думы дали показания по делу Виктора Януковича, в которых признают, что Кремль начал подготовку к вторжению в Украину еще в декабре 2013 года.

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"Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении", — сказал Луценко.

Напомним, 28 ноября 2016 года во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" генеральный прокурор Юрий Луценко объявил экс-президенту подозрение в госизмене.