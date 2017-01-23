наверх
23.01.201708:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.16- 0.11
  • USD27.43- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Луценко: уже два депутата Госдумы дали показания по делу Януковича

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (458)

    (обновлено: )22503
    Как заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, допрошены два депутата Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что "механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уже два депутата Государственной думы дали показания по делу Виктора Януковича, в которых признают, что Кремль начал подготовку к вторжению в Украину еще в декабре 2013 года.

    Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    REUTERS Stringer
    "Пришьют" ли Януковичу госизмену?

    Читайте также: Обвинением Януковича в госизмене ГПУ ослабляет свою позицию — Москалюк

    "Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении", — сказал Луценко.

    Напомним, 28 ноября 2016 года во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" генеральный прокурор Юрий Луценко объявил экс-президенту подозрение в госизмене.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Wikileaks
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения
    Торговля фруктами на улицах Киева
    Экономика Украины. Падение гривны
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок