Адвокат Януковича отказался принять уточненное подозрение - ГПУ

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Адвокат бывшего президента Виктора Януковича отказался принять уточненное подозрение в совершении государственной измены. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил прокурор Генеральной прокуратуры Максим Крым.

"Прибыв в помещение ГПУ, (адвокат — ред.) письменно подтвердил факт нежелания получать указанное сообщение. Вместе с тем одновременно данное сообщение также было направлено по почте, по адресу осуществления адвокатской деятельности ими. Поэтому ГПУ приняты меры по вручения данного сообщения", — отметил прокурор.

"Факт отказа по любым причинам никоим образом не влияет на дальнейшее осуществление досудебного расследования… Согласно постановлению следственного судьи про предоставление разрешения о специальном досудебном расследовании, все процессуальные документы с момента вынесения соответствующего постановления вручается непосредственно защитникам", — успокоили в прокуратуре.

В то же время защита Януковича указывает на то, что измененный текст подозрения не вручен и требует вручения "с соблюдением определенного Уголовным процессуальным кодексом Украины порядке — в порядке международной правовой помощи".

"Уточненное подозрение вручено не было, об этом составлен соответствующий акт. Следователю заявлено требование провести вручение материалов в соответствии с главой 43 УПК Украины "в порядке международной правовой помощи", — сообщил один из адвокатов Виктора Януковича Игорь Федоренко.

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Напомним, ранее ГПУ вызывала Януковича 27 и 30 января для допроса и ознакомления его с материалами дела о госизмене. Однако стало известно, что на допрос явится защитник из-за угрозы жизни подозреваемому.

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