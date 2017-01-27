наверх
27.01.201718:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Адвокат Януковича отказался принять уточненное подозрение - ГПУ

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (467)

    (обновлено: )7420
    Защита Януковича указывает на то, что измененный текст подозрения не вручен и требует вручения "с соблюдением определенного Уголовным процессуальным кодексом Украины порядке - в порядке международной правовой помощи".
    Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Адвокат бывшего президента Виктора Януковича отказался принять уточненное подозрение в совершении государственной измены. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил прокурор Генеральной прокуратуры Максим Крым.

    Светлана Кушнир
    Фото из открытых источников
    Дело против Януковича. Будет встречный иск на ГПУ - Кушнир

    "Прибыв в помещение ГПУ, (адвокат — ред.) письменно подтвердил факт нежелания получать указанное сообщение. Вместе с тем одновременно данное сообщение также было направлено по почте, по адресу осуществления адвокатской деятельности ими. Поэтому ГПУ приняты меры по вручения данного сообщения", — отметил прокурор.

    "Факт отказа по любым причинам никоим образом не влияет на дальнейшее осуществление досудебного расследования… Согласно постановлению следственного судьи про предоставление разрешения о специальном досудебном расследовании, все процессуальные документы с момента вынесения соответствующего постановления вручается непосредственно защитникам", — успокоили в прокуратуре.

    В то же время защита Януковича указывает на то, что измененный текст подозрения не вручен и требует вручения "с соблюдением определенного Уголовным процессуальным кодексом Украины порядке — в порядке международной правовой помощи".

    "Уточненное подозрение вручено не было, об этом составлен соответствующий акт. Следователю заявлено требование провести вручение материалов в соответствии с главой 43 УПК Украины "в порядке международной правовой помощи", — сообщил один из адвокатов Виктора Януковича Игорь Федоренко.

    Читайте также: Deutsche Welle: где вы теперь, мистер Янукович и ваша команда?

    Напомним, ранее ГПУ вызывала Януковича 27 и 30 января для допроса и ознакомления его с материалами дела о госизмене. Однако стало известно, что на допрос явится защитник из-за угрозы жизни подозреваемому.

    Читайте также: "Пришьют" ли Януковичу госизмену?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Олег Постернак. Архивное фото
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Владимир Гройсман во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Ростислав Кравец
    Донбасс: блокада и пиар
    Экс-бойцы АТО похитили человека и заставили его копать себе могилу
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения