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    ГПУ вручит защите Януковича уточненное подозрение в госизмене

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (466)

    (обновлено: )10
    ГПУ завершает 30 января специальное досудебное расследование и открывает материалы стороне защиты бывшего президента Виктора Януковича. Прокурор отметил, что в ходе следствия было получено много ценных свидетельств.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины намерена в пятницу вручить защите бывшего президента Виктора Януковича уточненное подозрение в государственной измене, заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

    Светлана Кушнир
    Фото из открытых источников
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    "Сегодня защитникам Януковича будет вручено новое подозрение, а также будет отправлено на все известные адреса проживания и пребывания подозрение на Януковича. Изменение подозрения в том, что мы добавили новый эпизод по обращению", — сообщил Кравченко в эфире телеканала "112 Украина".

    "Есть подозрение на Януковича о вводе российских войск на территорию Украины. Во время досудебного расследования нами было установлено, что Янукович обратился с письмом о введении российских войск на территорию Украины к президенту РФ, а также в Совет Федерации РФ. Был документ, обращенный к президенту РФ, а также был второй документ, который был обращен в Совет Федерации РФ. Речь идет об уточненном подозрении", — уточнил прокурор.

    Он подчеркнул, что 30 января ГПУ завершает специальное досудебное расследование и открывает материалы стороне защиты. Кравченко отметил, что в ходе следствия было получено много ценных свидетельств, в частности двух депутатов Госдумы РФ.

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    "В настоящее время, я считаю, допрошены все возможные свидетели. Они предоставили важные показания по этому производству для органов досудебного расследования", — отметил он.

    Напомним, ранее ГПУ вызывала Януковича 27 и 30 января для допроса и ознакомления его с материалами дела о госизмене. Однако стало известно, что на допрос явится защитник из-за угрозы жизни подозреваемому.

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