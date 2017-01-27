ГПУ вручит защите Януковича уточненное подозрение в госизмене

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины намерена в пятницу вручить защите бывшего президента Виктора Януковича уточненное подозрение в государственной измене, заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Сегодня защитникам Януковича будет вручено новое подозрение, а также будет отправлено на все известные адреса проживания и пребывания подозрение на Януковича. Изменение подозрения в том, что мы добавили новый эпизод по обращению", — сообщил Кравченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Есть подозрение на Януковича о вводе российских войск на территорию Украины. Во время досудебного расследования нами было установлено, что Янукович обратился с письмом о введении российских войск на территорию Украины к президенту РФ, а также в Совет Федерации РФ. Был документ, обращенный к президенту РФ, а также был второй документ, который был обращен в Совет Федерации РФ. Речь идет об уточненном подозрении", — уточнил прокурор.

Он подчеркнул, что 30 января ГПУ завершает специальное досудебное расследование и открывает материалы стороне защиты. Кравченко отметил, что в ходе следствия было получено много ценных свидетельств, в частности двух депутатов Госдумы РФ.

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"В настоящее время, я считаю, допрошены все возможные свидетели. Они предоставили важные показания по этому производству для органов досудебного расследования", — отметил он.

Напомним, ранее ГПУ вызывала Януковича 27 и 30 января для допроса и ознакомления его с материалами дела о госизмене. Однако стало известно, что на допрос явится защитник из-за угрозы жизни подозреваемому.

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