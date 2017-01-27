ГПУ заявила, что допросила депутатов Госдумы РФ по делу Януковича

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что двух депутатов Госдумы России допросила Генпрокуратура по делу о государственной измене экс-президента страны Виктора Януковича, не называя имен парламентариев.

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"Также мы допросили двух депутатов российской Госдумы, они свидетельствуют, что механизм введения войск РФ на территорию независимой Украины был запущен Кремлем еще в декабре месяце, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в Крым в декабре уже шла речь о вероятном военном вторжении", — сказал Луценко.

По словам Луценко, всего Генпрокуратура допросила 32 свидетеля по делу Януковича, которые дают исчерпывающую картину о том, как экс-президент совершал государственную измену.

Луценко отметил, что важные показания дал министр внутренних дел Арсен Аваков, в котором он выдал расписку о том, что Янукович отказывается от государственной охраны по состоянию на 24 февраля 2014 года.

Он также добавил, что Генпрокуратура не планирует тянуть со сроками досудебного следствия, на протяжении февраля проведет окончательные досудебные допросы и экспертизы, после этого дело будет передано в суд.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в течение февраля ГПУ планирует провести окончательные необходимые допросы и экспертизы, после чего дело Виктора Януковича будет передано в суд.

В свою очередь Печерский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное следствие по делу экс-президента по подозрению в государственной измене.