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    При обеспечении безопасности Янукович готов прибыть в Украину - адвокат

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (470)

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    Как заявил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, защита получила вызов на понедельник в прокуратуру, о чем ранее сообщил прокурор Руслан Кравченко.
    Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В случае обеспечения личной безопасности и расследования дела о покушении на убийство Януковича экс-президент готов прибыть в Украину для участия в суде. Об этом в эфире "112 Украина" заявил его адвокат Виталий Сердюк.

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    Он подтвердил, что защита получила вызов на завтра в прокуратуру, о чем ранее сообщил прокурор Руслан Кравченко.

    "У нас есть информация о вызове на завтрашний день для проведения определенных процессуальных действий. По этому поводу лично Виктор Янукович подписал открытое обращение к ГПУ, которое завтра будет подано и обнародовано для общества", — сказал он.

    "Защита также настаивает на как можно быстром окончании расследования данного дела и передаче его в суд", — добавил адвокат.

    Отвечая на вопрос, при каких условиях экс-президент лично прибудет в суд, Сердюк сказал следующее: "Он будет принимать участие в рассмотрении данного дела, несмотря на нежелание руководителей ГПУ. Но в это время, с начала дела, это будет дистанционно. Защита делает все, чтобы как можно быстрее было окончено расследование в деле о покушении на убийство Януковича. Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет принимать участие лично в этом деле. Пока это будет дистанционно, но участие Януковича будет обязательным, и он настаивает на его обеспечении".

    Ранее прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил, что прокуратура в понедельник уведомит защиту Януковича о завершении расследования по делу о госизмене.

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