Обыск в доме экс-чиновника Януковича: найдено золото и €1 млн

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами в рамках дела о незаконном присвоении резиденции "Межигорье" под Киевом, сообщается в пятницу на сайте ведомства, по данным СМИ речь идет об Игоре Тарасюке.

Генпрокуратура подозревает экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружение в завладении государственным имуществом — зданиями и сооружениями комплекса отдыха "Пуща Водица" урочища "Межигорье". Парламент ранее проголосовал за возвращение земли, на которой расположена резиденция экс-президента "Межигорье", в государственную собственность. Янукович заявил, что дом в "Межигорье" купил на задекларированные 3,2 миллиона долларов. Позднее Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иски прокуратуры и вернул в госсобственность резиденцию экс-президента.

"Второго марта… Сообщено о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами… В ходе досудебного расследования по месту его жительства проведен обыск, во время которого обнаружены и изъяты документы, 1 миллион евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия", — сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В Печерский районный суд Киева внесены ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде содержания под стражей. В начале февраля также сообщено о подозрении нотариусу, который незаконно заверил договор о смене собственника "Межигорья". Кроме того, Генпрокуратура Украины ходатайствует в суде о разрешении специального досудебного расследования в отношении ряда фигурантов дела, в том числе Януковича.