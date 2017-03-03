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    Указ Путина о паспортах ЛДНР не нарушает "Минск" - постпред РФ

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (208)

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    По словам Александра Лукашевича, признание документов самопровозглашенных республик - "мера временная" и вводится до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании минских соглашений".
    Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Лукашевич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Указ президента РФ о признании документов ДНР и ЛНР не нарушает минские договоренности, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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    "Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2017 года "О признании документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" нацелен на создание условий для полноценной реализации их прав и свобод. Без признания документов, удостоверяющих личность, документов об образовании, свидетельств о рождении и заключении брака ни один человек не может полноценно реализовывать свои права", — сказал он, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

    По словам Лукашевича, "этот гуманный шаг ничем не нарушает минские договоренности и даже не затрудняет их выполнение". "Напротив, дает жителям Донбасса дополнительную уверенность в завтрашнем дне, возможность удовлетворить элементарные потребности, а киевским властям – лишний повод задуматься над необходимостью не затягивать с предоставлением отдельным районам Донбасса обещанного особого статуса", — отметил постпред РФ при ОБСЕ.

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    Лукашевич указал, что "эта мера временная – "на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании минских соглашений".

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, власти РФ руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

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