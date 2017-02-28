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    Россия

    Москалькова: признание РФ паспортов ЛДНР - правильная гуманитарная акция

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (171)

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    Москалькова убеждена, что Украина "отказалась выдавать новые паспорта тем, у кого истекли сроки", в то время как от этого документа зависит и медицинская помощь, и образование, и получение льгот.
    Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова
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    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Указ президента РФ о признании в России документов, выданных жителям ДНР и ЛНР — это вынужденная и очень правильная гуманитарная акция, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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    "Я бы хотела подчеркнуть, что это ничего общего не имеет с паспортизацией, упрощенным получением гражданства. Это гуманитарная акция помощи людям, которые оказываются без документов, удостоверяющих их личность по независящим от них причинам", — сказала Москалькова в эфире телеканала Россия 24.

    Уполномоченный подчеркнула, что Украина "отказалась выдавать новые паспорта тем, у кого истекли сроки", в то время как от этого документа зависит и медицинская помощь, и образование, и получение льгот.

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    "Поэтому Россия… сделала вот такой шаг принимать эти документы как действующие в том числе на территории этих республик и в России, если приезжают эти люди", — пояснила омбудсмен.

    "Я считаю, что это вынужденная и очень правильная гуманитарная акция. Украине нужно задумываться, как ей отлаживать отношения с этими территориями, если она провозглашает принцип целостности и неделимости", — заключила Москалькова.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

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