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    Паспорта ДНР и ЛНР в Белоруссии недействительны, заявили в Минске

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (114)

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    В белорусском МВД подчеркнули, что ДНР и ЛНР являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами на этих органах, "являются недействительными на территории Белоруссии".
    Флаг Белоруссии
    RIA News

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Укриана, Нина Гурина. Паспорта, выданные самопровозглашенными ДНР и ЛНР, являются недействительными на территории Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба белорусского МВД.

    В субботу, 18 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. В понедельник официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что решения о пропуске в Белоруссию иностранцев по паспортам ДНР и ЛНР пока не принималось.

    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лед тронулся. Жители Донецка о признании паспортов ДНР на территории РФ

    "Донецкая и Луганская народные республики являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами ДНР и ЛНР, являются недействительными на территории Белоруссии", — говорится в сообщении.

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    Вместе с тем, там отмечается, что "подавляющее большинство граждан, предъявляющих такие документы, подпадают под действие указа президента Белоруссии "О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь", в том числе освобождаются от предоставления некоторых документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на проживание в Белоруссии".

    "Таким образом, при въезде в Белоруссию с территории Российской Федерации граждан по проездным документам ДНР и ЛНР органами внутренних дел на первоначальном этапе проводится процедура идентификации личности, после чего в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации, принимается решение о возможности дальнейшего пребывания в Белоруссии", — говорится в сообщении.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".

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