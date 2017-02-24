Австралия не признает паспорта ЛНР и ДНР - посольство

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Признание РФ документов жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не является основанием для их признания со стороны Австралии. Об этом сообщает корреспондент Укринформ со ссылкой на посольство Украины в Австралии.

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

"Позиция Австралии относительно уважения суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной. Австралийские коллеги заверили нас, что Австралия не признает и не будет принимать эти документы", — сообщили в украинском дипломатическом представительстве в Канберре.

Кроме того, в дипломатическом учреждении отметили, что вопрос сохранения Австралией санкций против России также остается без изменений, поскольку по результатам парламентских выборов в стране при власти остались те же силы, и нет причин для изменения политики санкций.

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Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".

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В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".