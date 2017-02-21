В Кремле назвали некорректным вопрос о возможности признания ЛДНР

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Москва считает некорректным вопрос о возможных перспективах признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, эвентуальные рассуждения на эту тему неприемлемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос некорректный, потому что в данной ситуации какие-то эвентуальные рассуждения абсолютно неуместны и неприменимы. Пока ситуация де-факто заключается в том, что две непризнанные республики ДНР и ЛНР являются территориями, которые действительно не признаны РФ, они не признаны Украиной, но они находятся в жесточайшей блокаде со стороны Украины. Они отключены от социального обеспечения, от банковского обеспечения, что, безусловно, делает жизнь населения этих регионов абсолютно невыносимой. Именно руководствуясь гуманитарными соображениями, было принято известное решение по фактически выданным документам", — заявил он, отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах Россия сможет признать непризнанные ДНР и ЛНР и в каких границах.