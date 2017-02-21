Порошенко: признанние РФ документов ЛДНР - это отказ от минского процесса

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

"С точки зрения международного права, это уже является элементом признания этих незаконных формирований и де-факто отказ от минского процесса, поскольку эти действия являются несовместимыми с имплементацией минских договоренностей. Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий вплоть до усиления санкций", — заявил Порошенко на встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.

По данным пресс-службы Порошенко, Стилианидес, который только что вернулся из Майорска в Донбассе, заявил, что ЕС продолжает поддерживать Киев.

Как заявили в МИД РФ, указ о признании в России документов ЛНР и ДНР полностью соответствует международному праву, которое не запрещает признание основных документов, необходимых для реализации прав и свобод граждан, выданных властями, которые не пользуются международным признанием. В российском МИД добавили, что это подтверждается международной практикой и решениями международных судебных органов, включая Международный Суд ООН и Европейский Суд по правам человека.