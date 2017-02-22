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    Россия

    Лавров: признание РФ паспортов ДЛНР не противоречит "Минску"

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (111)

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    По словам Лаврова, указ о признании документов ЛДНР - "исключительно в интересах людей, продиктован гуманитарными соображениями, он создает условия для реализации прав и свобод человека".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признание Россией документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики не противоречит минским договоренностям по урегулированию в Донбассе.

    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лед тронулся. Жители Донецка о признании паспортов ДНР на территории РФ

    "На счет того, соответствует или нет то, что происходит, духу и целям минских договоренностей, соответствует не только духу и целям, но и букве минских договоренностей, в которых прямо записана необходимость решить все гуманитарные проблемы этой части Донбасса", — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Швеции Маргот Вальстрём.

    Он добавил, что "этот указ исключительно в интересах людей, продиктован гуманитарными соображениями, он создает условия для реализации прав и свобод человека в ситуации, когда иным способом обеспечить выполнение этих международных стандартов невозможно по причине, которую вы все хорошо знаете".

    В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

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