Лавров: признание РФ паспортов ДЛНР не противоречит "Минску"

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признание Россией документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики не противоречит минским договоренностям по урегулированию в Донбассе.

"На счет того, соответствует или нет то, что происходит, духу и целям минских договоренностей, соответствует не только духу и целям, но и букве минских договоренностей, в которых прямо записана необходимость решить все гуманитарные проблемы этой части Донбасса", — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Швеции Маргот Вальстрём.

Он добавил, что "этот указ исключительно в интересах людей, продиктован гуманитарными соображениями, он создает условия для реализации прав и свобод человека в ситуации, когда иным способом обеспечить выполнение этих международных стандартов невозможно по причине, которую вы все хорошо знаете".

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.