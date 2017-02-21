Прилепин заявил, что не собирается получать паспорт ДНР

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Писатель Захар Прилепин, собравший батальон в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявил, что не собирается получать паспорт ДНР.

"Паспорта ДНР выдаются с одной целью, чтобы потом обменять их на российские паспорта, как я думаю. У меня есть российский паспорт, зачем мне еще один?" — сказал Прилепин на пресс-конференции во вторник.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. В Кремле пояснили, что указ продиктован исключительно гуманитарными соображениями и, по данным МИД, полностью соответствует международному праву.