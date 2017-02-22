Спусковой курок войны находится в Кремле - Порошенко

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает предпринимать попытки по дестабилизации ситуации в Украине.

"Враг заметил позитивные изменения в Вооруженных силах Украины. Иначе бы он не удваивал и не утраивал усилий по внутренней дестабилизации", — сообщил глава государства, выступая в среду в ходе оперативных сборов руководящего состава Вооруженных сил Украины.

При этом он подчеркнул, что "спусковой курок войны находится в Кремле".

"Мы обязательно победим. Потому что в этой войне с нами правда и Бог", — подчеркнул президент.

Ми обов'язково переможемо. Бо в цій війні з нами правда і Бог. — Петро Порошенко. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 22 февраля 2017 г.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также — Бортник: после 23 февраля ждем деблокады Донбасса и спада протестных акций

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также — Землянский: каждый день блокады приближает Украину к "блэкауту"

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.​