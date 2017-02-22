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    Политика

    Спусковой курок войны находится в Кремле - Порошенко

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (114)

    (обновлено: )236010
    Выступая в среду в ходе оперативных сборов руководящего состава Вооруженных сил Украины, глава государства заявил, что Киев победит, поскольку, по его словам, "в этой войне с нами правда и Бог".
    Петр Порошенко
    twitter.com/stsegolko

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает предпринимать попытки по дестабилизации ситуации в Украине.

    "Враг заметил позитивные изменения в Вооруженных силах Украины. Иначе бы он не удваивал и не утраивал усилий по внутренней дестабилизации", — сообщил глава государства, выступая в среду в ходе оперативных сборов руководящего состава Вооруженных сил Украины.

    При этом он подчеркнул, что "спусковой курок войны находится в Кремле".

    "Мы обязательно победим. Потому что в этой войне с нами правда и Бог", — подчеркнул президент.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.​

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