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    Порошенко провел встречу с представителями Сената и Конгресса США

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    Порошенко детально проинформировал собеседников об эскалации ситуации на Донбассе и продолжающихся провокациях и нарушениях режима прекращения огня со стороны ополченцев.
    Порошенко провел встречу с представителями Сената и Конгресса США
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел встречу с сенатором США Ричардом Дурбиным и конгрессменом Майклом Квигли, сообщила пресс-служба Администрации президента.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Сообщается, что президент обсудил с ними вопрос укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, а также противодействие "российской агрессии".

    Порошенко детально проинформировал собеседников об эскалации ситуации на Донбассе и продолжающихся провокациях и нарушениях режима прекращения огня со стороны ополченцев.

    Во ходе встречи была отмечена необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ, до полного выполнения страной минских соглашений, а также возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

    Сообщается, что собеседники уделили особое внимание вопросам реализации реформ в Украине и дальнейшего содействия в этом процессе со стороны США.

    Ранее Порошенко утвердил концепцию информирования общественности о сотрудничестве страны с НАТО на 2017-2020 годы, которая направлена на повышение уровня поддержки и доверия граждан к альянсу.

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