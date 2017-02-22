Порошенко провел встречу с представителями Сената и Конгресса США

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел встречу с сенатором США Ричардом Дурбиным и конгрессменом Майклом Квигли, сообщила пресс-служба Администрации президента.

Сообщается, что президент обсудил с ними вопрос укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, а также противодействие "российской агрессии".

Порошенко детально проинформировал собеседников об эскалации ситуации на Донбассе и продолжающихся провокациях и нарушениях режима прекращения огня со стороны ополченцев.

Во ходе встречи была отмечена необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ, до полного выполнения страной минских соглашений, а также возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Сообщается, что собеседники уделили особое внимание вопросам реализации реформ в Украине и дальнейшего содействия в этом процессе со стороны США.

Ранее Порошенко утвердил концепцию информирования общественности о сотрудничестве страны с НАТО на 2017-2020 годы, которая направлена на повышение уровня поддержки и доверия граждан к альянсу.