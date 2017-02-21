Порошенко утвердил концепцию информирования о сотрудничестве с НАТО

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко утвердил концепцию информирования общественности о сотрудничестве страны с НАТО на 2017-2020 годы, которая направлена на повышение уровня поддержки и доверия граждан к альянсу, сообщила во вторник пресс-служба президента.

"Президент Петр Порошенко подписал указ "О концепции совершенствования информирования общественности о сотрудничестве Украины с НАТО на период 2017-2020 годов". Утвержденная главой государства концепция направлена ​​на повышение уровня поддержки общественностью государственной политики в сфере евроатлантической интеграции и уровня доверия граждан Украины к НАТО как ключевой институции в укреплении международной безопасности", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Кабмин в месячный срок должен разработать и утвердить план мероприятий по реализации концепции на 2017 год. На правительство также возлагается координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти по реализации поставленных задач.

В пресс-службе отметили, что предлагается проведение брифингов и конференций по актуальным вопросам сотрудничества с НАТО. Кроме того, необходимо обеспечить функционирование веб-портала "Украина-НАТО" и обновление официальных сайтов органов власти относительно государственной политики в сфере евроатлантической интеграции. Согласно сообщению, Украина выстраивает новые подходы к обеспечению национальной безопасности, исходя из долгосрочной цели присоединения к общеевропейской системе коллективной безопасности, основой которой является НАТО.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Порошенко заявил, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с соответствующими силами стран НАТО. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

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Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры.