С начала конфликта в Донбассе погибли более 2,6 тыс военных - Порошенко

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что более 2,6 тысячи украинских военных погибли в Донбассе с начала конфликта. Соответствующее заявление Порошенко сделал на заседании руководящего состава Вооруженных сил Украины.

"Две тысячи шестьсот восемь украинских военнослужащих погибли… 2,2 тыс из них – из состава Вооруженных Сил", — приводит слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко в среду в Twitter.

В марте минувшего года Порошенко заявлял, что в Донбассе погибли почти 2,5 тысячи военных и 6,5 тысяч гражданских лиц.

При этом, как заявил в середине февраля текущего года начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, более 2 тысяч военнослужащих погибли, около 8 тысяч были ранены с начала военного конфликта в Донбассе.

Отметим, что в заявлении МИД, обнародованном 29 февраля 2016 года, говорится, что с начала конфликта в Донбассе погибли более 2600 украинских военнослужащих, свыше 9000 получили ранения.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.