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    Протестующие принесли под АП билет в Липецк на имя Порошенко

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    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (113)

    (обновлено: )52330
    В среду в центре Киева проходит ряд массовых акций протеста. Так, участники одного из митингов принесли на Банковую, где находится Администрация президента, билет в Липецк и конфету.
    Протестующие в Киеве принесли под АП билет в Липецк на имя Петра Порошенко
    Facebook Татьяны Высоцкой

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Участники акции протеста в Киеве принесли под Администрацию президента символический билет в Липецк и макет конфеты, сообщают СМИ.

    "Протестующие оставили на Банковой билет в Липецк на имя президента и большую конфету", — сообщила журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook.

    Facebook Татьяны Высоцкой
    Протестующие в Киеве принесли под АП билет в Липецк на имя Петра Порошенко

    Напомним, в Липецке расположена одна из кондитерских фабрик корпорации Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Ранее сообщалось, что Roshen намерен закрыть производство в России, в связи с "политическо-экономическими причинами". По данным корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным". По информации Roshen, в 2014-2016 годах корпорация получила и вывела в Украину более 72 миллионов долларов дивидендов, полученных от работы липецких активов.

    Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.

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