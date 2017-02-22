Протестующие принесли под АП билет в Липецк на имя Порошенко

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Участники акции протеста в Киеве принесли под Администрацию президента символический билет в Липецк и макет конфеты, сообщают СМИ.

"Протестующие оставили на Банковой билет в Липецк на имя президента и большую конфету", — сообщила журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook.

Facebook Татьяны Высоцкой Протестующие в Киеве принесли под АП билет в Липецк на имя Петра Порошенко

Напомним, в Липецке расположена одна из кондитерских фабрик корпорации Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Ранее сообщалось, что Roshen намерен закрыть производство в России, в связи с "политическо-экономическими причинами". По данным корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным". По информации Roshen, в 2014-2016 годах корпорация получила и вывела в Украину более 72 миллионов долларов дивидендов, полученных от работы липецких активов.

Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.