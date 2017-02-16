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    Политика

    Порошенко в четверг почтит память Героев Небесной сотни

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (16)

    (обновлено: )16501
    Как говорится в сообщении, президент Петр Порошенко примет участие в торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины
    Президент Украины

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в четверг примет участие в мероприятии по чествованию памяти Героев Небесной Сотни и торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

    Город Доброслав
    Думская.net
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    "В четверг, 16 февраля, президент Петр Порошенко примет участие в мероприятии по чествованию памяти Героев Небесной Сотни. Место проведения мероприятия: Аллея Героев Небесной Сотни", — говорится в сообщении. 

    Кроме того, в 12:00 президент участие в торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.

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