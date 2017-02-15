ВПП ООН нужно $30 млн на помощь жителям Донбасса

Aleksey FILIPPOV/AFP

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В этом году на помощь жителям Донбасса Всемирной продовольственной программе ООН нужно более 30 миллионов долларов.

В 2017 году ВПП планирует поддерживать 220 тысяч человек, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Почти три года спустя после начала конфликта, ситуация в области безопасности остается напряженной. Более 3 миллионов человек нуждаются в гуманитарной поддержке", — сообщил Хак на брифинге в среду.

Он отметил, что с конца 2014 года ВПП ООН снабжала продуктами около 850 тысяч человек на востоке Украины. В 2017 году агентство ООН намерено "продолжать оказывать помощь 220 тысяч жителей затронутых конфликтов областей".

"ВПП ООН крайне необходимо более 30 миллионов долларов для оказания помощи на востоке Украины до конца декабря", — отметил Хак.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.