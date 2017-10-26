Троих участников погрома в Святошинском суде взяли под домашний арест

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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста троим подозреваемым в рамках уголовного производства по факту событий в Святошинском райсуде столицы.

Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Николая Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив спецсредства. Активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. По словам националистов, несколько из них отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.

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В среду, 25 октября, Коханивского взяли под круглосуточный домашний арест.

Согласно решению Шевченковского суда, по результатам рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения "применен домашний арест с 22.00 до 07.00 к Е. Чепелянскому, подозреваемому по ч.3 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины".

"К С. Живодеру, подозреваемому по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ч.3 ст.296 и ч.1 ст.343 УКУ, применена мера пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 07:00. К А. Туренко, подозреваемому по ч. 3 ст. 296, ч. 1 ст. 343 УКУ, применен домашний арест", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

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Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рэм" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рэма" из пистолета резиновыми пулями.