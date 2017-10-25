Ущерб от погрома в Святошинском суде Киева оценили в полмиллиона гривен

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Предварительная сумма убытков, нанесенных в результате погрома в Святошинском районном суде Киева, составила больше 500 000 гривен, заявил народный депутат. член коллегии МВД МВД Антон Геращенко.

"Предварительно, сумма убытков в результате шабаша под патриотическими лозунгами — более 500 тысяч гривен. Считаю, что эта сумма средств налогоплательщиков, потраченная на обустройство суда, должна быть полностью возмещена теми, кто все это разрушал и уничтожал", — написал Геращенко в Facebook.

Читайте также: Суд над Коханивским. Задержали много журналистов — спецкор

Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Николая Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив спецсредства. Активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. По словам националистов, несколько из них отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.

Смотрите также: Блокирование суда сторонниками комбата ОУН Коханивского

Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рэм" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рэма" из пистолета резиновыми пулями.