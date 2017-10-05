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    Киев

    В столкновениях на Ревуцкого в Киеве пострадали полицейские и журналисты

    Тема:

    Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого (148)

    (обновлено: )510
    Общественные активисты и местные жители вышли на акцию против строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой. Во время акции произошли столкновения. Недостроенная АЗС была частично разрушена радикально настроенными активистами.
    Столкновения на Ревуцкого в Киеве из-за строительства АЗС
    Facebook Національний корпус"

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В ходе митинга против строительства АЗС на улице Ревуцкого (Дарницкий район Киева), переросшем в столкновения, пострадали 14 человек.

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    Накануне вечером общественные активисты и местные жители вышли на акцию против строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой. Во время акции произошли столкновения, в ходе которых митингующие частично разрушили недостроенную АЗС. На место происшествия также прибыл начальник полиции Дарницкого района, однако Сергей Чернышов, однако активисты напали и на него. 

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    "Во время столкновений на акции против строительства АЗС на Ревуцкого в Киеве пострадали около 14 человек, среди них 3 журналиста", – говорится в сообщении на сайте "Громадського" со ссылкой на заявление координатора отрядов быстрого реагирования Красного Креста Тараса Логгинова.

    Отмечается, что во время столкновений пострадали участники с обеих сторон. "Есть около пяти протестующих, трое журналистов и около пяти полицейских. И избит один депутат. Состояние одного — очень тяжелое ранение ноги, другим оказали помощь на месте", — уточнил медик.

    Facebook Національний корпус"
    Пострадавшие во время столкновений на Ревуцкого в Киеве из-за АЗС

    Киевсовет в апреле 2017 года поддержал инициативу киевлян против  незаконного строительства многотопливной автозаправочной станции на пересечении ул. Ревуцкого и ул. Ахматовой,  "за"  проголосовало 76 депутатов. Жители прилегающих домов обеспокоены возможным соседством с  взрывоопасным  объектом, т.к. данное строительство проводится на небольшом расстоянии от жилых домов, дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений и озера "Солнечное" в Дарницкий районе.

    informator.news
    Пострадавший журналист на месте столкновений возле АЗС на Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017

    На днях противостояние на Ревуцкого возобновилось с новой силой. Участники акции протеста утверждают, что полиция незаконно применяет против них силу. В частности, в сети появилось видео, на котором видно, как сотрудники полиции, пытаясь оттеснить противников стройки, большинство из которых женщины, в том числе пожилые, распыляют слезоточивый газ, толкают и бью женщин. 

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    Столкновения на Ревуцкого в Киеве из-за строительства АЗС
    Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
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