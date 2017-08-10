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10.08.201718:33
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    Фотоленты

    "Бои" за АЗС в Киеве: протестующие возвели баррикады

    (обновлено: )24020
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Украинское фото
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Украинское фото
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Украинское фото
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Украинское фото
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Украинское фото
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Украинское фото
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Украинское фото
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Украинское фото

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    Протестующие против строительства автозаправочной станции перекрыли движение и построили баррикады на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева.

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    Организаторы акции сообщили, что не намерены прекращать протест до полного демонтажа заправки ОККО на улице Ревуцкого, 8, которая построена в непосредственной близости от жилых домов.

    Также организаторы отмечают, что на данный момент никто из представителей власти не вышел с ними на связь.

    Ранее сообщалось, что около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Они заявили, что "это мирный протест".

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