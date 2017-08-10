"Бои" за АЗС в Киеве: протестующие возвели баррикады

Протестующие против строительства автозаправочной станции перекрыли движение и построили баррикады на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева.

Организаторы акции сообщили, что не намерены прекращать протест до полного демонтажа заправки ОККО на улице Ревуцкого, 8, которая построена в непосредственной близости от жилых домов.

Также организаторы отмечают, что на данный момент никто из представителей власти не вышел с ними на связь.

Ранее сообщалось, что около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Они заявили, что "это мирный протест".