Скандальная стройка АЗС. В Киеве перекрыли улицу Ревуцкого

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В четверг вечером. 28 сентября, активисты и жители многоэтажных домов на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой (Дарницкий район Киева) перекрыли движение по улице Ревуцкого, протестуя против строительства АЗС.

Киевсовет в апреле 2017 года поддержал инициативу киевлян против незаконного строительства многотопливной автозаправочной станции на пересечении ул. Ревуцкого и ул. Ахматовой, "за" проголосовало 76 депутатов. Жители прилегающих домов обеспокоены возможным соседством с взрывоопасным объектом, т.к. данное строительство проводится на небольшом расстоянии от жилых домов, дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений и озера "Солнечное" в Дарницкий районе.

На днях противостояние на Ревуцкого возобновилось с новой силой. Участники акции протеста утверждают, что полиция незаконно применяет против них силу. В частности, в сети появилось видео, на котором видно, как сотрудники полиции, пытаясь оттеснить противников стройки, большинство из которых женщины, в том числе пожилые, распыляют слезоточивый газ, толкают и бью женщин.

Как сообщают активисты с места происшествия, во время перекрытия улицы Ревуцкого вновь произошли столкновения с полицией.