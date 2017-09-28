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    Киев

    Скандальная стройка АЗС. В Киеве перекрыли улицу Ревуцкого

    Тема:

    Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого (144)

    (обновлено: )15310
    На днях противостояние на улице Ревуцкого из-за строительства АЗС возобновилось с новой силой. Участники акции протеста утверждают, что полиция незаконно применяет против них силу.
    Акция протеста на ул. Ревуцкого в Дарницком районе Киева. Архивное фото
    Facebook Олексій Кошевець

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В четверг вечером. 28 сентября, активисты и жители многоэтажных домов на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой (Дарницкий район Киева) перекрыли движение по улице Ревуцкого, протестуя против строительства АЗС.

    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Украинское фото
    За свои права. Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого в Киеве

    Киевсовет в апреле 2017 года поддержал инициативу киевлян против  незаконного строительства многотопливной автозаправочной станции на пересечении ул. Ревуцкого и ул. Ахматовой,  "за"  проголосовало 76 депутатов. Жители прилегающих домов обеспокоены возможным соседством с  взрывоопасным  объектом, т.к. данное строительство проводится на небольшом расстоянии от жилых домов, дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений и озера "Солнечное" в Дарницкий районе.

    На днях противостояние на Ревуцкого возобновилось с новой силой. Участники акции протеста утверждают, что полиция незаконно применяет против них силу. В частности, в сети появилось видео, на котором видно, как сотрудники полиции, пытаясь оттеснить противников стройки, большинство из которых женщины, в том числе пожилые, распыляют слезоточивый газ, толкают и бью женщин. 

    Как сообщают активисты с места происшествия, во время перекрытия улицы Ревуцкого вновь произошли столкновения с полицией. 

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