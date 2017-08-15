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15.08.201716:34
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    Фотоленты

    За свои права. Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого в Киеве

    (обновлено: )7420
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Украинское фото
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Украинское фото
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Украинское фото
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Украинское фото
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Украинское фото
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Украинское фото
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Украинское фото
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Украинское фото

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    Протестующие продолжают перекрывать движение по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство АЗС.

    Прокуратура начала расследовать незаконное строительство автозаправочной станции "ОККО" на ул. Ревуцкого, 8 в Киеве и просит суд арестовать данный земельный участок, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

    Смотрите также: "Бои" за АЗС в Киеве: протестующие возвели баррикады

    Также прокуратура просит суд установить запрет совершать любой действия, связанные со строительством на этом участке.

    Киевская местная прокуратура №2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследует Дарницкое управление Национальной полиции.

    Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса.

     

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