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    Возле скандальной АЗС в Киеве начались столкновения, горят шины

    Тема:

    Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого (146)

    (обновлено: )190
    Возле заправки на Ревуцкого в Киеве вечером в среду произошли потасовки с полицией. Протестующие громят АЗС. На фото видно, что заправку затянуло дымом.
    Столкновения в районе АЗС на улице Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017
    informator.news

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Протестующие громят скандальную заправку на улице Ревуцкого в Киеве, участники акции зажгли шины и начали забрасывать строительство пиротехникой.

    Полиция предприняла попытки пресечь действия митингующих, однако "вынуждены были отступить", пишет Информатор.

    informator.news
    Столкновения в районе АЗС на улице Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017

    "Через некоторое время стало известно, что перекрыли улицу Ахматовой", — сказано в сообщении.

    informator.news
    Столкновения в районе АЗС на улице Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017

    По данным издания, на место приехали сотрудники полиции, а также председатель Дарницкого управления полиции ГУ НП в Киеве. "Начальника полиции забросали яйцами, после чего он сбежал", — сказано в сообщении.

    Ранее сообщалось, что на акцию протеста собралось около 100 человек. Ряд протестующих держат в руках флаги Украины. На бетонном блоке прикреплен плакат "Остановим произвол".

    В конце сентября в интернете появились кадры, на которых видно, что правоохранители применили дубинки и газовые баллончики. Среди пострадавших были женщины.

    Заправка раздора. Появилось видео драки женщин и полиции в Киеве. Видео
    "Самопомич" Киев/Youtube
    Заправка раздора. Появилось видео драки женщин и полицейских в Киеве

    Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается несколько месяцев. Строительство сопровождалось митингами. Часть из них завершалась столкновениями. 

    Смотрите также: Бунт против строительства АЗС в Киеве: остатки баррикад

    В августе около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Позже они разблокировали дорогу.

    Прокуратура начала расследовать строительство автозаправочной станции и призвала суд арестовать данный земельный участок.

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