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    Разгром по-киевски. Появились детали столкновений возле АЗС

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    Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого (147)

    (обновлено: )20720
    Сторонники партии "Национальный корпус" и местные жители разгромили АЗС на улице Ревуцкого в Киеве. В 20:00 заправка была разгромлена. Спустя пять минут на место происшествия прибыло подкрепление полиции.
    ИА Украинские новости/Youtube

    Около 19:40 активисты забросали яйцами начальника Дарницкого управления полиции Сергея Чернышова, прибывшего на место событий.

    "Они также надели ему на шею покрышку, забросали петардами и заблокировали его движение. После этого другая группа активистов начала громить АЗС", — сообщает агентство "Украинские новости".

    informator.news
    Начальника Дарницкого управления полиции Сергея Чернышова закидали яйцами. Столкновения возле АЗС на Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017

    Согласно сообщению, один полицейский ранен при разгроме АЗС. Около 21:00 сотрудники Национальной полиции задержали активиста на территории АЗС. В ответ протестующие забросали правоохранителей камнями.

    "Один из камней попал в голову полицейскому. Пострадавший в сознании, медики оказывают ему помощь. Также активисты сломали забор, разбили витрины и большие цистерны с огнетушительным порошком. За 10 минут разнесли почти все. Противостояние продолжается", — сказано в сообщении.

    Движение транспорта на улице Ревуцкого перекрыто.

    В свою очередь "Информатор" пишет, что на улице Ревуцкого, 8 полиция совершила нападение на представителя прессы.

    "Полицейские забрызгали лицо журналиста газовым баллончиком", — сказано в сообщении.

    informator.news
    Пострадавший журналист на месте столкновений возле АЗС на Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017

    По данным издания, пострадали пять человек.

    Ранее сообщалось, что на акцию протеста собралось около 100 человек. Ряд протестующих держат в руках флаги Украины. На бетонном блоке прикреплен плакат "Остановим произвол".

    В конце сентября в интернете появились кадры, на которых видно, что правоохранители применили дубинки и газовые баллончики. Среди пострадавших были женщины.

    Заправка раздора. Появилось видео драки женщин и полиции в Киеве. Видео
    "Самопомич" Киев/Youtube
    Заправка раздора. Появилось видео драки женщин и полицейских в Киеве

    Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается несколько месяцев. Строительство сопровождалось митингами. Часть из них завершалась столкновениями. 

    Смотрите также: Бунт против строительства АЗС в Киеве: остатки баррикад

    В августе около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Позже они разблокировали дорогу.

    Прокуратура начала расследовать строительство автозаправочной станции и призвала суд арестовать данный земельный участок.

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