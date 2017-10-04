Бунт против АЗС в Киеве. На акцию протеста вышли 100 человек

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Около 100 человек митингуют против строительства АЗС на улице Ревуцкого в Киеве, сообщает Информатор.

"Причиной протеста стало то, что в конце прошлой недели полиция избила участников мирной акции — местных жителей, которые выразили недовольство из-за незаконную застройку на своей улице", — сообщает издание.

Ряд протестующих держат в руках флаги Украины. На бетонном блоке прикреплен плакат "Остановим произвол".

informator.news Митинг против строительства АЗС на Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017

informator.news Митинг против строительства АЗС на Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017

На акцию протеста приехала группа медиков Красного креста.

В конце сентября в интернете появились кадры, на которых видно, что правоохранители применили дубинки и газовые баллончики. Среди пострадавших были женщины.

Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается несколько месяцев. Строительство сопровождалось митингами. Часть из них завершалась столкновениями.

Смотрите также: Бунт против строительства АЗС в Киеве: остатки баррикад

В августе около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Позже они разблокировали дорогу.

Прокуратура начала расследовать строительство автозаправочной станции и призвала суд арестовать данный земельный участок.