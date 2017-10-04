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    Киев

    Бунт против АЗС в Киеве. На акцию протеста вышли 100 человек

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    Ряд выступающий против АЗС на Ревуцкого в Киеве держат в руках флаги Украины. На бетонном блоке прикреплен плакат "Остановим произвол". На акцию протеста приехала группа медиков.
    Митинг против строительства АЗС на Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017
    informator.news

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Около 100 человек митингуют против строительства АЗС на улице Ревуцкого в Киеве, сообщает Информатор.

    "Причиной протеста стало то, что в конце прошлой недели полиция избила участников мирной акции — местных жителей, которые выразили недовольство из-за незаконную застройку на своей улице", — сообщает издание.

    Ряд протестующих держат в руках флаги Украины. На бетонном блоке прикреплен плакат "Остановим произвол".

    informator.news
    Митинг против строительства АЗС на Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017
    informator.news
    Митинг против строительства АЗС на Ревуцкого в Киеве, 4 октября 2017

    На акцию протеста приехала группа медиков Красного креста.

    Заправка раздора. Появилось видео драки женщин и полиции в Киеве. Видео
    "Самопомич" Киев/Youtube
    Заправка раздора. Появилось видео драки женщин и полицейских в Киеве

    В конце сентября в интернете появились кадры, на которых видно, что правоохранители применили дубинки и газовые баллончики. Среди пострадавших были женщины.

    Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается несколько месяцев. Строительство сопровождалось митингами. Часть из них завершалась столкновениями. 

    Смотрите также: Бунт против строительства АЗС в Киеве: остатки баррикад

    В августе около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Позже они разблокировали дорогу.

    Прокуратура начала расследовать строительство автозаправочной станции и призвала суд арестовать данный земельный участок.

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