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11.08.201714:13
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    Фотоленты

    Бунт против строительства АЗС в Киеве: остатки баррикад

    (обновлено: )11
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Протестующие против строительства автозаправочной станции разблокировали движение транспорта на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева, сообщают Українськi Новини.

    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Украинское фото
    Протесты в Киеве. Просто кто-то хочет немного заработать

    Смотрите также: "Бои" за АЗС в Киеве: протестующие возвели баррикады

    Вечером 10 августа активисты разобрали баррикады на одной половине дороги, а утром 11 августа вместе с коммунальными работниками начали разбор заграждений на второй половине проезжей части ул. Ревуцкого.

    Разблокирование трассы проходит под наблюдением полиции.

    Ранее сообщалось, что около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Они заявили, что "это мирный протест".

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