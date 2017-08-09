наверх
09.08.201722:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Бунт против АЗС. Киевляне возводят на дороге баррикады

    Тема:

    Протесты по-киевски. Жители против АЗС (197)

    (обновлено: )11410
    Киевляне, недовольные строительством АЗС на улице Ревуцкого на Позняках, перекрыли улицу. Люди требуют сноса заправки. В акции протеста принимают участие около 100 человек.
    Киев Оперативный/Facebook

    "Перекрыта улица Ревуцкого. Люди бастуют за снос заправки", — сообщает "Киев Оперативный", выложив видео с места событий. Сообщается также, что протестующие возводят баррикады.

    Киев Оперативный/Facebook, 9 августа 2017

    Ранее сообщалось, что около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Они заявили, что "это мирный протест".

    Смотрите также: Бунт против скандальной заправки в Киеве: первые кадры с места протеста

    По данным СМИ, возле АЗС "собралась кучка людей в балаклавах и медицинских масках". На месте дежурит автомобиль патрульной полиции, приехала "скорая".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Муравицкий
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Войцех Бальчун
    Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017
    Рост криминала в Украине
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС