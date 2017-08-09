Бунт против АЗС. Киевляне возводят на дороге баррикады

"Перекрыта улица Ревуцкого. Люди бастуют за снос заправки", — сообщает "Киев Оперативный", выложив видео с места событий. Сообщается также, что протестующие возводят баррикады.

Киев Оперативный/Facebook, 9 августа 2017

Ранее сообщалось, что около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Они заявили, что "это мирный протест".

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По данным СМИ, возле АЗС "собралась кучка людей в балаклавах и медицинских масках". На месте дежурит автомобиль патрульной полиции, приехала "скорая".