Протесты в Киеве. Просто кто-то хочет немного заработать

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Киеве на улице Ревуцкого перекрыли автомобильное движение. Акция началась вечером в среду, 9 августа. Из-за этого движение автобусов и другого транспорта было организовано по альтернативному маршруту.

Жители микрорайона Позняки протестуют против заправки ОККО в этом районе. Люди считают АЗС опасной. Ведь рядом со строительством расположены несколько учебных заведений и озеро Солнечное.

Ранее власти Киева договорились с компанией "ОККО" о приостановлении строительства автозаправочной станции на Ревуцкого, 8, на период судебных разбирательств.

Справедливы ли протесты киевлян, которые недовольны расположением заправки в людном месте, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Сергей Куюн в Facebook Сергей Куюн

(текст публикуется на языке оригинала)

Для Києва характерне зведення АЗС в населених районах, отже це проблема не лише вулиці Ревуцького? Чи це, скоріше, виняток із правил?

— Наскільки я бачу розвиток подій, то цю ситуацію загострюють якісь місцеві активісти, якісь осередки якихось громадських організацій, які намагаються здобути якісь політичні дивіденди або таке інше. Наскільки я знаю ситуацію, то це той виняток і той випадок, коли забудовник має всі документи. Тому тут можна нарікати хіба що на наше законодавство, але що стосується будівельних норм, то там весь пакет є в наявності. Наскільки мені відомо, там всі ці норми витримані. Тут, дійсно, можна нарікати, що є таке законодавство, але треба сказати, що в Україні воно дуже жорстке. Наприклад, хто був у Європі, не знаю, звертали увагу чи ні, але в Барселоні, в Лондоні, де я був, я бачив заправні станції прямо на першому поверсі офісних будинків, житлових будинків, прямо у центрі міста, в Лондоні є.

Там, мабуть, будівельні норми відрізняються.

— Звичайно. Я розумію людей, тому що є такий стереотип, що заправні станції вибухають, вони небезпечні і т.д., але досвід тієї ж Європи показує, що це все стереотипи, забобони.

Украинское фото Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС

Але від станцій тхне паливом.

— Я ж вам кажу, в Європі їх розташовують в самих житлових будинках, не за сто метрів, як у нашому випадку, а на першому поверсі. Тому люди з цим живуть і живуть дуже давно. Це все говорить про те, що з цим можна не те що жити, а сучасна АЗС, наскільки я бачу ті технології, які використовує ОККО – це і рекуперація парів, це і їх пістолети автозаправні обладнані спеціальними ніби пилососами, які забирають вихлопи пального. Тому, я думаю, що там за технологіями є відповідність сучасним стандартам, тому побоювання щодо пожежонебезпечності, екологічної безпечності — там все гаразд.

Експерт Сергій Доротич пише: "Питання в тому, що порушено державні будівельні норми, норми розміщення не витримані. Мінрегіон прийняв рішення відхилитись від них". Ви не погоджуєтеся?

— Основні норми – це відстань від інфраструктури. Там немає близько ні шкільних закладів, я живу там просто в двох кварталах, я знаю цей район дуже гарно. У місті багато станцій, які набагато ближче до будинків розташовані, наприклад, на Великій Васильківській біля Либідської, там АЗС взагалі в тролейбусному депо стоїть. Я думаю, що ситуацію підбурюють активісти, я думаю, що не без того і щоб щось на цьому заробити. Наприклад, два роки тому це був доконаний факт, коли блокували абсолютно всі майданчики будівельні так звані активісти, які просто потім, як з’ясувалось, вимагали гроші у забудовника.

Украинское фото Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС

Якою повинна бути відстань до будинків згідно із нормами?

— Боюсь помилитись, я знаю, що є 100 метрів, якщо це якісь навчальні заклади, там навчальних закладів немає, а якщо житлові будинки, це має бути, здається, 60 чи 50 метрів.

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Хто дає дозвіл на будівництв і хто контролює процес?

— Там дуже багато. Це і державна агенція, ГАСК так званий, це і сесія Київради. Щоб отримати ділянку з цільовим призначенням під АЗС, це йдуть роки, тобто я думаю, що це років п’ять займає узгодження забудови, наприклад, АЗС, тому що це об’єкт четвертої або п’ятої категорії пожежної небезпеки. Тому там всі, які є відомства, всі візують ці документи.

Украинское фото Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС

Кажуть, що там поруч дитячий садок і школа?

— Там стоїть дев’яти або 14-поверховий будинок, і за цим будинком у дворі, дійсно, мабуть, є школа. Це місто, дійсно, забудовування дуже щільне. Але в цьому випадку вони захищені 14-поверховим будинком.

Напомним, блокирование Харьковского шоссе стало чрезвычайным событием социального характера и большой проблемой для киевлян, стоявших в пробках, сообщал спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка.