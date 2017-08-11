Протестующие ворвались в здание Фонда госимущества

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Участники акции протеста, которые возле Фонда государственного имущества выступали против продажи госдоли в облэнерго, ворвались в здание ведомства и вручили чиновникам дойный аппарат, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, активисты "Профсоюзного наступления" вошли в помещение Фонда и вручили заместителю ФГИ, который отвечает за приватизацию, Юрию Никитину доильный аппарат со словами "Доите олигархов, а не простой народ!" и потребовали отменить продажу государственных долей в облэнерго, запланированную на следующую неделю.

РБК-Украина Активисты вручили чиновникам доильный аппарат

"Мы не дадим олигархам и продажным чиновникам грабить народ. Приватизация народной собственности в облэнерго должна быть отменена!" — заявил соорганизатор акции председатель Федерации независимых профсоюзов Украины Сергей Павленко.

В пятницу более тысячи представителей профсоюзных организаций и активистов из разных регионов страны вышли на очередную акцию "Профсоюзное наступление" к Фонду государственного имущества с требованием отменить намеченную на следующую неделю продажу 25% госсобственности в 8 облэнерго.

Протестующие стоят с плакатами: "Не дадим доить Украину", "Олигархов на счетчик", "Кто украл мою электроэнергию?". По словам Сергея Павленко ФГИ хочет на следующей неделе распродать последние облэнерго, потому что "олигархи рвутся" получить полный контроль над электроэнергией.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал абсурдом существование 3,5 тыс государственных предприятий в стране, которые не приносят пользы и должны быть публично проданы.