В Винницкой области вооруженный мужчина напал на АЗС

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Винницкой области вооруженный пистолетом мужчина ворвался на заправку, забрал наличные и мобильный телефон кассира. После инцидента он скрылся на автомобиле. В области сразу объявили план "Перехват".

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области В Винницкой области вооруженный грабитель напал на заправку

Правоохранители установили четырех человек, причастных к преступлению. Все – ехали с отдыха и выпивали. По подозрению в ограблении задержали одного из пассажиров. За вооруженное нападение ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что два парня за один день ограбили своего приятеля, магазин и чужую квартиру. В Килие представители правоохранительных органов задержали 25-летнего и 26-летнего парней, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники первой ограбили чужую квартиру. Их "добычей" стали мультиварка и микроволновка. После этого они зашли в магазин за продуктами питания. В завершении похождений – кража у знакомого мобильного телефона стоимостью 1 тыс 500 гривен.