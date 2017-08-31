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    В Киеве на проспекте Соборности образовалась огромная пробка из-за аварии

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    По информации СМИ, автомобиль двигался к метро "Дарница", водитель не справился с управлением и машину занесло, и она врезалась в отбойник. Образовалась большая пробка.
    В Киеве на проспекте Соборности образовалась огромная пробка из-за аварии
    Яндекс. Пробки

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Соборности Днепровского района образовались пробки из-за масштабной аварии, сообщает телеканал "112 Украина".

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    "Пострадавших нет. Авария произошла около 40 минут назад. Автомобиль двигался к метро "Дарница", не справился с управлением и машину занесло, он врезался в отбойник. В результате повредил одну машину. Сейчас здесь повреждено около 2-3 м отбойника. По обе стороны просп. Соборности сейчас пробки. На месте работает полиция", — сообщил корреспондент канала.

    Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии

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