Погребинский о роли Украины в геополитике США и Евросоюза

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Условного единого Запада больше нет. Если при президенте Обаме США и Европа выступали в вопросах урегулирования на востоке Украины в основном с общих позиций, то при президенте Трампе подходы разнятся. В отношениях Европы и США появилось много нюансов, прямо влияющих на "украинский вопрос".

Какую роль сегодня Украина играет для "западных партнеров", в интервью РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Сейчас позиция условного Запада по Украине фрагментирована: отдельно – Трамп, отдельно – Меркель, нередко спорящая с американским президентом, Макрон пытается вести свою игру. Какое место Украина занимает во внешней политике США и Европы?

– Это фрагментирование проявляется еще в том, что у нас нет внятной ясности в позиции Соединенных Штатов. Потому что есть позиция Конгресса, видимо, группы генералов в окружении президента, которые, по-видимому, солидарны с Конгрессом.

Я думаю, что к этой группе принадлежит и (спецпредставитель США по Украине – Ред.) Волкер. Несмотря на то, что его начальник (госсекретарь США – Ред.) Тиллерсон как будто бы скорее по позиции ближе к Трампу. Но Трамп вот вчера говорит, что он хочет, несмотря ни на что, поладить с Москвой. Это при том, что Конгресс принял закон, по которому Россия определена как часть "оси зла". Она так не названа на этот раз, но точно – вражеское государство. Странно после этого выглядит заявление Трампа что он хочет поладить.

Поэтому нет даже ясности в американской позиции. Мы понимаем, какая точка зрения доминирует там. А сможет ли, и в какой мере сможет Трамп продавить свое желание поладить, мы сейчас не можем сказать. Мы видим, как ведет себя Волкер.

А что касается Европы? Здесь позиция – монолитна?

– В первую очередь Европа осторожно относится к внешнеполитическим действиям Соединенных Штатов в целом. Это касается широкого круга вопросов: от темы климата – Трамп вышел из соглашения, важного для Европы, – до темы свободной торговли, где намерен вводить ограничения. Ну и, конечно, в отношении этого закона о санкциях, который открыто и впервые, я сказал бы, определенно осужден европейскими руководителями, причем всеми – кроме Восточной Европы и Прибалтики.

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Фактически все высказались о том, что этот закон нарушает много чего. Понятно, что они отнеслись критически к тому, что распространяется юрисдикция Соединенных Штатов на Европу и Европа не собирается этого допускать.

И в отношении Украины тоже европейские лидеры – Меркель, которая тем не менее остается пока лидером и в этом вопросе, она выступает, насколько я понимаю, против. Хочет сохранить за собой позицию главного переговорщика по урегулированию украинского кризиса и не хочет включения Соединенных Штатов в этот процесс.

Но Меркель прямо об этом не заявляла…

– Она не может об этом публично говорить, но по всяким косвенным признакам понятно, что она против этого. В том числе против включения (США) в "Нормандский формат". И я думаю, что испытывает какую-то ревность по поводу того, что включился Волкер и Россия с ним разговаривает, в то время как позиция Волкера не согласуется с позицией европейцев.

Говоря о европейцах, вы имеете в виду Германию и Францию?

– Опять же, говоря о европейцах, я имею в виду Германию и Францию. В принципе, их поддерживают Италия, Испания и так далее. А не поддерживают Польша и прибалты, которые давно лягли под Соединенные Штаты и занимают очень агрессивную антироссийскую позицию. И, соответственно, проукраинскую. Они так считают, что проукраинскую.

Хотя, на мой взгляд, проукраинская позиция была бы только тогда, если бы они действовали в плане обеспечения поиска компромиссного решения. Они же действуют прямо противоположным способом. Они разыгрывают провокационную карту: заставить, принудить Москву, чего просто нереально, а просто создает проблемы для урегулирования. И действует против интересов украинских граждан. Может, не против интересов украинской правящей верхушки сегодня, но против интересов украинских граждан, которые в большинстве своем хотят поиска мирного разрешения кризиса.

Германия сохраняет лидерство в переговорном процесс по Донбассу от Европы?

– В отношении Германии могу только добавить, что они по-прежнему, с одной стороны, придерживаются формулы "Нормандского формата", где Германия, Франция, Россия и Украина являются участниками, а Россия не является участником (в Донбассе) напрямую, а выступает в роли гаранта. Или в роли той стороны, которую просят повлиять.

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Хотя последнее совместное заявление Макрона и Меркель – напрямую требование к Порошенко и Путину обеспечить перемирие… То есть не просьба "Вы там помогите", а напрямую – обеспечить. Насколько я понимаю, это какая-то корректировка позиций. Тем не менее, европейцы не используют формулу "оккупация Россией" и не используют формулу "агрессия". И не ссылаются на присутствие российских войск, что позволяют себе Волкер и Порошенко.

Поэтому есть разница позиций и эти нюансы будут разрешаться, я думаю, осенью по мере продвижения этого переговорного процесса, который сейчас получил толчок. Пока без очевидных результатов, но толчок из-за включения американцев и Волкера в этот процесс.