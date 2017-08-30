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    Певица Линда пострадала в ДТП с грузовиком в центре Москвы - СМИ

    (обновлено: )110
    Грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. По данным источника в экстренных службах российской столицы, одной из пострадавших оказалась певица Линда.
    Певица Линда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Грузовик в центре Москвы сбил певицу Светлану Гейман, известную под творческим псевдонимом Линда. Артистка госпитализирована, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах российской столицы.

    Ранее в пресс-службе московского управления ГИБДД сообщили, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Как сообщили позднее, водитель грузовика был задержан.

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    "Одна из двух пострадавших — Светлана Львовна Гейман, певица. Госпитализирована в НИИ имени Склифосовского", — сказал собеседник агентства.

    Ее состояние он не уточнил.

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