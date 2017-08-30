Певица Линда пострадала в ДТП с грузовиком в центре Москвы - СМИ

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Грузовик в центре Москвы сбил певицу Светлану Гейман, известную под творческим псевдонимом Линда. Артистка госпитализирована, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах российской столицы.

Ранее в пресс-службе московского управления ГИБДД сообщили, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Как сообщили позднее, водитель грузовика был задержан.

Смотрите также: В сеть попало видео ДТП с сыном Шуфрича

"Одна из двух пострадавших — Светлана Львовна Гейман, певица. Госпитализирована в НИИ имени Склифосовского", — сказал собеседник агентства.

Ее состояние он не уточнил.