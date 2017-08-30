Врачи не сообщают о состоянии певицы Линды, пострадавшей в ДТП

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В справочной службе НИИ имени Склифосовского РИА Новости подтвердили, что в медучреждение после ДТП в центре Москвы поступила певица Линда (Светлана Гейман). При этом информации о ее состоянии пока нет.
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"Пока она находится в приемном отделении", — отметил собеседник агентства.
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Певица Линда. Архивное фото
Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Источник в экстренных службах столицы сообщал, что в аварии пострадала певица Линда.