Врачи не сообщают о состоянии певицы Линды, пострадавшей в ДТП

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В справочной службе НИИ имени Склифосовского РИА Новости подтвердили, что в медучреждение после ДТП в центре Москвы поступила певица Линда (Светлана Гейман). При этом информации о ее состоянии пока нет.

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"Пока она находится в приемном отделении", — отметил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Источник в экстренных службах столицы сообщал, что в аварии пострадала певица Линда.