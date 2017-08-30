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    Россия

    Врачи не сообщают о состоянии певицы Линды, пострадавшей в ДТП

    (обновлено: )56
    Грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Одной из пострадавших оказалась российская певица Линда, ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
    Институт скорой помощи имени Склифосовского
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В справочной службе НИИ имени Склифосовского РИА Новости подтвердили, что в медучреждение после ДТП в центре Москвы поступила певица Линда (Светлана Гейман). При этом информации о ее состоянии пока нет.

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    "Пока она находится в приемном отделении", — отметил собеседник агентства.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Певица Линда. Архивное фото

    Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Источник в экстренных службах столицы сообщал, что в аварии пострадала певица Линда.

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