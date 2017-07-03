Застреленный в Киеве мужчина оказался экс-сотрудником СБУ - СМИ

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Мужчиной, которого в понедельник застрелили в подъезде одного из многоэтажных домов по ул. Флоренции в Днепровском районе Киева, оказался бывший работник Службы безопасности Украины, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Погибший — пенсионер СБУ. Он вышел из квартиры (в ней осталась его дочь), чтобы продать охотничье ружье. С кем-то договорился о встрече. Киллер поджидал в подъезде и сделал два выстрела в голову", — рассказал собеседник издания.

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Спустя примерно 20-30 минут тело мужчины обнаружил сосед и сразу же вызвал полицию.

Из какого оружия был застрелен экс-сотрудник СБУ — пока неизвестно.

Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, за совершение которого предусмотрено до 15-ти лет лишения свободы.

Напомним, во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. В МВД сообщили, что инцидент квалифицирован по статье "теракт".