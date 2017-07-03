В подъезде многоэтажки Киева застрелили мужчину

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. В Днепровском районе столицы в подъезде многоэтажного дома застрелили мужчину.

Об этом сообщает Нацполиция Киева на своей странице в Facebook.

"В полдень в дежурную часть поступило сообщение о том, что люди обнаружили в подъезде мертвого мужчину. Когда правоохранители прибыли на вызов, обнаружили у мужчины огнестрельные ранения головы. Личность погибшего установлена, это — киевлянин, 1956 г.р, он жил в этом подъезде", — сообщает подробности полиция.

Полиция Киева, facebook На месте убийства мужчины в Киеве

Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, осматривают прилегающую территорию с целью установления камер видеонаблюдения.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Напомним, во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. В МВД сообщили, что инцидент квалифицирован по статье "теракт".