наверх
03.07.201718:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В подъезде многоэтажки Киева застрелили мужчину

    (обновлено: )19001
    В полиции сообщили, что мужчина 1956 года рождения скончался от огнестрельного ранения в голову, убийцам грозит срок до 15 лет лишения свободы.
    На месте убийства мужчины в Киеве
    Полиция Киева, facebook

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. В Днепровском районе столицы в подъезде многоэтажного дома застрелили мужчину.

    Об этом сообщает Нацполиция Киева на своей странице в Facebook.

    "В полдень в дежурную часть поступило сообщение о том, что люди обнаружили в подъезде мертвого мужчину. Когда правоохранители прибыли на вызов, обнаружили у мужчины огнестрельные ранения головы. Личность погибшего установлена, это — киевлянин, 1956 г.р, он жил в этом подъезде", — сообщает подробности полиция.

    Полиция Киева, facebook
    На месте убийства мужчины в Киеве

    Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, осматривают прилегающую территорию с целью установления камер видеонаблюдения. 

    Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

    Напомним, во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. В МВД сообщили, что инцидент квалифицирован по статье "теракт".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Полиция Италии. Архивное фото
    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца