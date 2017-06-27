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    В Киеве застрелили иностранца, у погибшего найден арсенал оружия

    (обновлено: )427
    По данным полиции, иностранец арендовал квартиру в Киеве, с понедельника он перестал выходить на связь. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями в голову, грудную клетку и руки.
    В Киеве застрелили иностранца, у погибшего найден арсенал оружия
    пресс-служба управления Нацполиции в Киеве в Facebook

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Неизвестные застрелили иностранца в Киеве, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции в столице Украины.

    "Столичные полицейские устанавливают обстоятельства убийства иностранца… Тело 27-летнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли в квартире. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

    пресс-служба управления Нацполиции в Киеве в Facebook
    В Киеве застрелили иностранца, у погибшего найден арсенал оружия

    По данным полиции, иностранец арендовал квартиру в Киеве, с понедельника он перестал выходить на связь. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями в голову, грудную клетку и руки.

    пресс-служба управления Нацполиции в Киеве в Facebook
    В Киеве застрелили иностранца, у погибшего найден арсенал оружия

    "Во время осмотра квартиры полицейские изъяли сумку, где были предметы, похожие на автомат Калашникова, пистолеты ТТ и Макарова и патроны к ним. Эти вещи изъяли и направили на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства и выясняются обстоятельства происшествия", — добавили в полиции.

    Смотрите также: Подрыв авто полковника разведки в Киеве: опубликованы новые фото

    Во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. В МВД сообщили, что инцидент квалифицирован по статье "теракт".

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