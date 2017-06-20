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    Военнослужащий застрелил мужчину в центре Брюсселя с поясом смертника - СМИ

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    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне (105)

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    По информации СМИ, возле одной из касс центрального вокзала послышался взрыв, кроме того, есть информация о том, что неизвестный стрелял в военных, патрулирующих вокзал.
    Военнослужащий застрелил мужчину в центре Брюсселя с поясом смертника
    @lalibrebe

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Военнослужащий застрелил неизвестного мужчину в районе центрального вокзала в Брюсселе, на нем мог быть пояс смертника, сообщают бельгийские издания Avenir и Libre Belgique.

    Наезд фургона на людей в Лондоне
    https://twitter.com/thomasvanhulle
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    По их информации, возле одной из касс центрального вокзала послышался взрыв, кроме того, есть информация о том, что неизвестный стрелял в военных, патрулирующих вокзал.

    В свою очередь, полиция Брюсселя сообщила в Twitter, что на центральном вокзале "произошел инцидент с участием частного лица". "Ситуация под контролем", — говорится в сообщении правоохранителей.

    Напомним, фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан.

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