Военнослужащий застрелил мужчину в центре Брюсселя с поясом смертника - СМИ

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Военнослужащий застрелил неизвестного мужчину в районе центрального вокзала в Брюсселе, на нем мог быть пояс смертника, сообщают бельгийские издания Avenir и Libre Belgique.

Смотрите также: Наезд на паломников у мечети в Лондоне

По их информации, возле одной из касс центрального вокзала послышался взрыв, кроме того, есть информация о том, что неизвестный стрелял в военных, патрулирующих вокзал.

В свою очередь, полиция Брюсселя сообщила в Twitter, что на центральном вокзале "произошел инцидент с участием частного лица". "Ситуация под контролем", — говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан.