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    В Одесской области солдат-срочник пытался застрелиться - СМИ

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    Пострадавший солдат заступил в патруль вместе со своим сослуживцем и уже в патруле совершил выстрел себе в левую ключицу. Пуля прошла на вылет и раздробила солдату ключицу.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В военной части А-1319, расположенной в с. Беленькое Белгород-Днестровского района Одесской области, солдат срочной службы в воскресенье нанес себе огнестрельное ранение, сообщает местное издание 04849.com.ua.

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    Пострадавший солдат заступил в патруль вместе со своим сослуживцем и уже в патруле совершил выстрел себе в левую ключицу. Пуля прошла на вылет и раздробила солдату ключицу. Военнослужащего госпитализировали, ему была оказана необходимая медицинская помощь, пишет издание.

    Мотивы поступка военнослужащего на данный момент неизвестны. Однако, по предварительной информации, мужчина имел проблемы дома, а несколькими днями ранее солдат находился в подавленном состоянии. Сами сослуживцы характеризуют пострадавшего как добросовестного, тихого и спокойного человека.

    Как отмечается, военнослужащий родом из-под Киева. В военной части в с. Беленькое мужчина отслужил около 6 месяцев из 18-ти положенных.

    Напомним, ранее военнослужащий срочной службы повесился на территории воинской части в Волынской области.

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