Эксперт: мобилизация офицеров – вопрос большой политики

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В украинскую армию призвали почти тысячу офицеров запаса и в настоящий момент этот призыв завершен. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

Он объяснил, что офицеров запаса не призывали с начала АТО, потому что их уровень подготовки слишком низок, чтобы участвовать в боевых действиях. По словам министра, нынешние призывники пройдут обучение. Но в зону антитеррористической операции отправят только тех, кто добровольно подписал контракт.

Результаты призыва прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Стариков.

Почему именно такое количество решили призвать в ряды ВСУ? Стоит ожидать новой волны?

— Само по себе решение призывать офицеров запаса в настоящее время я считаю верным, потому что я вообще сторонник того, чтобы призывать всех. А так как мы воюющая страна, призывать надо всех, так как защита Батьківщини, це священний обов'язок. Почему это возникло? Потому что было сформировано восемь новых бригад, новых частей. Не хватает офицеров тактического звена, лейтенантов, то есть командиров взводов, первичной звена. А в военных училищах в 2013 году же никто не планировал, что будет нужно будет такое количество выпускников. Поэтому для того, чтобы закрыть эти 1,5-2 года, в принципе, решение Генштаб принял правильное. Это все нормально. Но теперь возникает вопрос о качестве подготовки данных офицеров, которые призваны. Потому что мы прекрасно знаем, что военные кафедры у нас выпускают, можно сказать, дают воинские звания, но само по себе воинское образование дают очень низкое. Поэтому для того, чтобы сейчас офицеров пускать в зону АТО, как говорил министр обороны, надо знать хотя бы первичные навыки, не только сам себя защищать, но знать, что такое взвод в обороне, в наступлении, во встречном бою. Я думаю, что они этого не прошли, они даже не имеют представления. И еще самое главное, если не обученный солдат на войне погибнет, а не обученный командир взвода погубит взвод. А командир батальона — батальон. Поэтому своим решением министр обороны сказал правильно, потому что их, я так думаю, что из всей тысячи человек, реально контракт подпишут 10-15%. Остальные не будут подписывать, потому что эти люди и по лично-моральным качествам не готовы, и они уйдут. А 10-15% останутся. И уже подойдут через некоторое время офицеры, которые будут выпускать из военных училищ. И я хочу отметить, что по всей видимости это будут набираться только в сухопутные войска, поэтому ВВС и ВМС в принципе у них подготовка идет в плановом порядке.

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Как часто будут проводиться такие волны призыва именно офицеров запаса?

— Нам закрыть дырку эту нужно за 1,5-2 года. В такой же ситуации лично я проходил, когда я, кадровый офицер, пришел в 83 году, пришел в боевой полк, ракетный полк и тогда у нас не хватало офицеров для дежурных сил. Поэтому призывали из московской и казанской авиационной частей. Мы их называли "пинджаки". Конечно, они терпели но я не говорю, что терпели всякие офицерские штучки, потому что кадровые офицеры не очень таких любили. Представьте, пришел офицер, подготовленный, которого бросают его на взвод. Раньше были срочники, а сейчас уже контрактники. Мы же готовим контрактную армию, мы идем в НАТО. А тут приходит человек, который имеет воинское звание, но ничему не обучен. Он не знает, как управлять личным составом, не знает, что такое обучение, воспитание. Не пользуется авторитетом, вы представляете как ему командовать взводом? Поэтому проблема будет большая и ротные, которые прошли войну, это у них будет основная головная боль. Потому что его дежурным по полку не поставишь, на гарнизонную караульную службу не поставишь, на войну не отправишь. Поэтому за них кадровые офицеры будут нести службу, тянуть лямку. Поэтому это проблема будет большая. Я так думаю, армия два года и откажется, потому что это просто закрывает дырку.

Зафиксированы ли случаи коррупционные какие-то в военкоматах, или случаи с уклонениями на этом этапе?

— Я всегда сторонник того, что надо лечить причину, а не следствие. Мы страна, которая сейчас воюет, априори все офицеры военкомата нормальные и выполняют добросовестно свои обязанности. Поэтому с коррупцией надо бороться не ловя этих коррупционеров, а убирать экономические причины, чтобы их не было. Вот эти 1,5-2 года будут. Я хочу сказать сейчас о политической составляющей. Я вижу проблему в другом. Вы заметьте, для того чтобы сейчас можно было призывать, то есть военкоматы могли призывать не только блатных, которые решили откосить от армии и решили таким способом получить звание и в армию не идти. А сейчас начнут призывать и общественников, то есть кто очень жестко критикует власть и борется с коррупцией. Уже такие примеры были, я фамилию не называю, знаете эти примеры. И таким образом, пару человек таких вот "застригут" в армию, а остальным будут пытаться закрыть рты. Я в принципе вот этого больше всего боюсь, потому что это самое основное, а именно политическая составляющая. А то что некоторые будут отлынивать, это не очень страшно, это не является системообразующим для ВСУ и страны.

Сколько может продлиться подготовка призванных на сегодня офицеров запаса?

— Берем советский опыт — шесть месяцев. Это на сержанта, а командира отделения, я так думаю, будут готовить шесть месяцев. У нас тоже очень большие проблемы к учебными центрами. Но кстати, министр обороны периодически об этом напоминает, что у нас есть проблемы и он это дело контролирует, это уже хорошо. И в том числе начальник Генштаба. Это хорошо. Но после шести месяцев подготовки нельзя его выпускать на поле боя. По моему глубокому убеждению из этой тысячи человек в АТО согласится поехать 10-15%. Военные комиссии из них отсеют еще половину, потому что нельзя направлять людей полностью неподготовленных. Поэтому реально из этой массы людей останется 5%, которые возможно подпишут контракт.

Эти офицеры запаса, которые призваны на сегодня, они должны получать и офицерскую зарплату?

— Да, конечно. Они же призываются как положено, приказами. Они ставятся на довольствие, им звание дают.

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Не проще ли было бы недостающий личный состав компенсировать за счет контрактников?

— Сейчас нет командиров взвода на войне. Значит, подготовили хорошего сержанта, который прошел и три года воевал, который имеет высшее образование. То есть ему дали младшего лейтенанта, он командир взвода сейчас, но он не имеет за плечами военного училища. И теперь возникнет дилемма. Если пришлют такого лейтенанта, который был сержантом, его надо снимать с должности. Возникнут определенные противоречия, межличностные отношения в коллективе, именно в боевом коллективе. И этого лейтенанта, командира, не воспримут в воинском коллективе. Это большая проблема.

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