Каста неприкасаемых. Удостоверение АТО - прикрытие для преступления

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Сегодня в Украине около 600 тысяч человек могут предъявить корочку участника боевых действий, среди них не только участники АТО, но и ветераны Афгана, участники миротворческих миссий. Но именно бывшие бойцы из АТО лезут в бутылку и постоянно фигурируют в полицейской хронике, и не только из-за своего взрывного характера, но и по делам, совершенным во время службы в АТО.

Приключения итальянца

Новостью выходных дней стало задержание в Италии заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины имени Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива, по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского переводчика Андрея Миронова возле Славянска в мае 2014 года.

По информации французского журналиста относительно обстоятельств гибели в зоне АТО итальянского и российского журналистов прокуратурой города Павиа (регион Ломбардия) начато уголовное производство. В рамках этого производства французский журналист Уильям Рогелон указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением НГУ, в котором проходил службу задержанный Виталий Маркив. По версии итальянского следствия, Маркив в день гибели журналистов находился на горе Карачун неподалеку от Славянска и участвовал в преднамеренном обстреле позиций, на которых находились Роккелли, его переводчик Миронов и французский журналист Уильям Рогелон.

Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд. Но украинская сторона уверяет, что провела расследование и что гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны неподконтрольной Украине территории.

По информации заместителя генпрокурора Евгения Енина, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или немедленно освободить его. Свою лепту в освобождение Маркива вносит и МИД, который выразил свою обеспокоенность.

Как выяснилось, Виталий Маркив эмигрировал в Италию вместе с матерью и сестрой в 2002 году, как только получил паспорт Украины. Его мать вышла замуж за итальянца, что позволило Маркиву получить еще и гражданство Италии, где он прожил до 2014 года. Во время Майдана он приехал в Украину и ушел на фронт добровольцем под позывным "Итальянец". Служит в батальоне Кульчицкого Нацгвардии. В этом году отправился с женой в плановый отпуск к матери, но был задержан, как только ступил на итальянскую землю. К слову, это оказалось возможным благодаря тому, что у Маркива имеется гражданство Италии.

Его причастность к убийству иностранных журналистов будет устанавливать следствие Италии. Но возникают вопросы к руководству МВД: как человек с двойным гражданством мог служить в системе МВД?! Впрочем, у нас подобных персон предостаточно, и не только в МВД, но и в правительстве, и Верховной Раде.

Битва в кафе

Пока все силы, в том числе ГПУ и МИД брошены на спасение старшего сержанта Маркива, в Киеве произошел очередной инцидент с бывшими бойцами АТО.

Как обычно, все начиналось с того, что в одном из кафе собрались компании гражданских и бывших бойцов-добровольцев. Культурно заседали они за разными столиками, но в непосредственной близости друг от друга. Как только отдыхающие дошли до нужной кондиции, начался скандал с дракой. И под занавес прибыла полиция, от которой досталось зачинщикам.

"Ситуация такова: два добровольца, воевавших в 14-15 гг., сидели в кафе. За соседним столом началось "укроп п***расы" и т. п….. Ребята встали и немного поработали пластическими хирургами… На них вызвали полицию. Полиция жестко приняла ребят. Одного сейчас из Днепровского РОВД забрала скорая — другой еще там. Кто рядом, или имеет возможность и вдохновение — подтягивайтесь!", — написал волонтер Назар Приходько.

На задержание разбушевавшихся пьяных ветеранов прибыло спецподразделение полиции. Но и бравые экс-атошники сопротивлялись, обзывали полицейских, плевали в них и пели одну и ту же песню: "Я воевал, а ты иди и повоюй!". Несмотря на прошлые "боевые подвиги", о которых вояки информировали полицейских, они были доставлены в райотдел. Но, как пишут их защитники, в весьма помятом виде. То есть, по их словам, уже полиция якобы "немного поработала пластическими хирургами". Также выяснилось, среди задержанных оказался бывший член "Дорожного контроля" из Донецка Руслан Бабариков, который очень нетерпимо относился к милиционерам, особенно из ГАИ.

"Особая агрессия полиции связана с тем, что сотрудники полиции нашли более 15 заявлений, которые подавал Руслан на их коллег, когда занимался общественной деятельностью в Донецке. А также из-за того, что Руслан был одним из первых, кто боролся против оккупантов, а после пошел в АТО…", — заявил некто Илья Олейник.

И, как сообщил Олейник, в данное время Руслан Бабариков прячется от полиции.

К сожалению, из числа тех, кого побили ветераны АТО, пока никто громких заявлений не сделал.

"Боги войны"

Добровольцы из АТО уже давно поняли, какой бы противоправный поступок они не совершили, их не посмеют тронуть. Во-первых, они же "кровь проливали" и государство их возвело в ранг героев Украины. А, во-вторых, за них всегда заступится общественность с криком: "Ветеранов бьют!", будет требовать: "Руки прочь, от героев АТО!".

"Подобные ситуации прогнозировались аналитиками еще два года назад. Та щедрость, с которой президент разбрасывал обещания, она сделала их (ветеранов — Ред.) зависимыми на уровне Павловских рефлексов — сегодня они выбивают положенную землю, прочие материальные блага, независимо от финансового состояния страны. Они считают, что им должны все. И это сформировала у них ощущение кастовости, касты неприкасаемых. Я наблюдаю собрания разных ветеранских организаций, вы бы увидели, как туда входят руководители ветеранских организаций АТО — это прям супер важная персона, "бог войны"", — комментирует РИА Новости Украина эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

Как отметил Сергей Шабовта, ветеранов АТО редко задерживают. Редко привлекают в административной или же уголовной ответственности, и это большая ошибка.

"Мне кажется, что в этой среде уже очень много мошенников. Поддельных документов много. У них никто документы не проверяет. Но в основной массе — это примитивные, лишенные интеллекта люди, которые сгруппировались, как шариковы, приобретя некий статус. А многие объявили себя общественными деятелями, но грамотно не могут написать даже полтора предложения", — подчеркивает эксперт.

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Так как сегодня они во всю качают права, им нельзя потакать и пора давать гражданскую оценку их противозаконным действиям.

"Мы уже встречаем хамство, вымогательство в отношении органов власти от ветеранов АТО, и никакого наказания за подобное давление. И это растет и может дорастить до раковой опухоли, когда принимать меры будет поздно. Когда парламент под шины начал принимать идиотские законы, когда ничего не делали с блокадой Донбасса, что сегодня приносит колоссальные убытки и проблемы для экономики Украины, власть проиграла кучке экс-участников АТО. При этом многие поступки власти ее дискредитируют — если они будут защищать откровенных негодяев и преступников, подозреваемых в тяжких преступлениях, это будет иметь колоссальный резонанс в Европе. Уверен, что итальянские следователи не зря задержали бойца батальона Кульчицкого", — подчеркивает Сергей Шабовата.

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А в это время, сослуживцы фигурантов криминальной хроники требуют их не трогать, как от итальянских властей, так и от МВД в Киеве. Вот только в Италии качать свои права им будет проблематично.