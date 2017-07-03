Арестованный в Италии боец Нацгвардии получил гражданство Италии в 18 лет

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости Украина. Арестованный по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста в Донбассе боец добровольческого батальона Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в 16-летнем возрасте, сообщает портал milanotoday.it со ссылкой на прокуратуру города Павиа.

Андреа Роккелли погиб в Донбассе вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году.

В пятницу в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива. По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".

Арест Маркова был произведен в аэропорту Болоньи, когда впервые за три с половиной года он вместе с женой прилетел в Италию, чтобы навестить свою мать. Задержание по обвинению в совершении преступления, совершенного за пределами Италии стало возможным именно благодаря наличию у бойца Нацгвардии итальянского паспорта.

По версии итальянского следствия, Маркив в день гибели журналистов находился на горе Карачун неподалеку от Славянска и участвовал в преднамеренном обстреле позиций, на которых находились Роккелли, его переводчик Миронов и французский журналист Уильям Рогелон. Он выжил и впоследствии дал показания и предоставил кадры видеосъемки, на основе которых и был задержан Маркив.

По данным телеканала TG1, допрос украинского военного запланирован на вторник.

В мае 2014 года под Славянском, в селе Андреевка, были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин России Андрей Миронов. Установлено, что их обстреляли из минометов, вследствие чего, в частности, итальянский журналист получил осколочные ранения головы и тела. Позднее следствие установило, что итальянского репортера, который снимал документальный фильм о событиях в Донбассе, обстреляли намеренно. Власти Украины впоследствии неоднократно заявляли, что намерены довести расследование дела об их гибели до конца.

По версии украинского следствия, Роккелли и Миронов погибли вследствие обстрела со стороны ополченцев, а не силовиков.

МВД Украины сообщило, что старший сержант Виталий Марков, который служит в батальоне оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого в должности заместителя командира взвода, поехал в Италию в отпуск. Генконсульство Украины в Милане обратилось в суд города Павия с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания.