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    В киевском изоляторе погиб криминальный авторитет, покушавшийся на Черновол

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    В Киевской изоляторе ЧП. Как стало известно, в одной из камер нашли повешенным подозреваемого в организации нападения на активистку Евромайдана, журналистку Татьяну Черновой. По данным одного из нардепов, его повесили.
    Журналистка Татьяна Чорновол
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    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    В четверг, 15 июня, в камере  был найден повешенным подозреваемый в организации нападения на Татьяну Черновол в 2013 году криминального авторитета Олега Нетребко по прозвищу "Нетрик". Но народный депутат Виталий Куприй уверяет, что его смерть не была случайной, его повесили.

    "Получил сегодня информацию что организатора нападения на Татьяну Чорновил криминального авторитета Олега Нетребко (прозвище Нетрик) повесили в камере СИЗО", — написал нардеп на свой странице в ФБ.

    Служба безопасности Украины
    Украинское фото
    Эксперт об СБУ, СИЗО СБУ и правах человека

    По его словам, один из участников нападения был его соседом из города Каменское, и он знал все детали этого дела еще с времен Майдана.

    "Именно Нетрик нанял банду из моего родного города на выполнение этого преступления. Об этом я тогда сообщил журналистам и оппозиционным политикам. Заказчиком этого преступления было руководство тогдашней милиции, в частности и.о. начальник киевского Валерий Мазан, которого я также знал лично. Ведь именно он дал указание уничтожить материалы оперативно-розыскного дела, которым были установлены лица, которые организовывали покушение на меня в апреле 2012 года", — рассказал Куприй.

    Как пишет нардеп, убийство Нетрика в камере ожидаемо, именно он мог рассказать о преступлениях правоохранителей во время Революции достоинства. Некоторые из них до сих пор находятся на должностях.

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    Народный депутат ошибся. Погибшего нашли не в СИЗО, а в изоляторе временного содержания МВД, куда Олег Нетребко попал в мае. Печерский суд 13 мая арестовал его на 60 суток. В январе этого года он  был задержан в Минске и экстрадирован в Украину. 

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    Facebook Виктории Мамотюк
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    Как сообщили в ГПУ, Олег Нетребко повесился сам. Тело заключенного без признаков жизни было обнаружено около четырех часов утра 15 июня 2017 работниками спецучреждения. По предварительной информации, смерть наступила от механической асфиксии шеи путем повешения на простыне.

    Во время предварительного осмотра судебно-медицинским экспертом, телесных повреждений на теле умершего, а также других явных признаков насильственной смерти не обнаружено. Кроме того, проведенным анализом видеозаписи с камеры наблюдения исключено причастность к указанной события посторонних лиц.

    По данным следствия, Нетребко "в ноябре 2013 года именно он путем подкупа склонил 4 лиц (Зинченко, Залюбовского, Корнилова и Котенко) к совершению умышленного убийства Черновол. В конце декабря 2013 года, реализуя всей замысел, злоумышленники пытались совершить умышленное убийство Черновол, выдав его за ДТП. Догнав автомобиль потерпевшей, они пытались столкнуть его с дороги, а после остановки авто нанесли ей несколько ударов, после чего скрылись".

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    Следователи квалифицировали действия злоумышленников по части 2 статьи 15 "Покушение на преступление" и п.6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" УК Украины — как покушение на совершение умышленного убийства из корыстных побуждений, совершенное по заказу группой лиц. 47-летнего Олега Нетребко разыскивали с октября 2014 года.

    6 апреля 2015 года суд признал Романа Залюбовского виновным в хулиганских действиях в отношении Черновол. А Сергея Котенко обвинили в неоказании помощи пострадавшей и приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы.

    Олег Нетребко считался криминальным авторитетом с 90-х. Дружил с покойным Максом Курочкиным (Максом Бешенным) убитом на пороге Святошинского суда в марте 2007 года. В 2006 году в Днепропетровске не без его участия был захвачен рынок "Озерка".

    В том же году Нетребко был кандидатом в народные депутаты от партии "РУСЬ" ("Русско-Украинский Союз", блок Натальи Витренко), который активно продвигал Макс Курочкин. Он так же считается основателем украинской федерации хортинга.

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