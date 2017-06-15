В СИЗО повесили организатора избиения Татьяны Чорновол - нардеп

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Организатора избиения журналистки Татьяну Чорновол Олега Нетребко повесили в камере СИЗО, заявил народный депутат Виталий Куприй в Facebook.

"Получил сегодня информацию, что организатора нападения на Татьяну Чорновол, криминального авторитета Олега Нетребко (прозвище Нетрик) повесили в камере СИЗО!" — говорится в его сообщении.

Скриншот со страницы Виталия Куприя в Facebook

Он отметил, что Нетрик был ключевым свидетелем по делу Майдана.

"Убийство Нетрика в камере ожидаемо, именно он мог рассказать о преступлениях правоохранителей во время Революции достоинства. Некоторые из них до сих пор находятся на должностях", — заявил нардеп.

Напомним, в ночь на 25 декабря 2013 года Чорновол избили неизвестные на Бориспольской трассе. Она ехала в автомобиле, когда ее подрезала машина, из которой вышли несколько мужчин. Чорновол избили, а затем бросили в придорожный кювет.