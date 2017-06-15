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    В СИЗО повесили организатора избиения Татьяны Чорновол - нардеп

    (обновлено: )39
    Журналистка Татьяна Чорновол в больнице после избиения
    REUTERS/Stringer

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Организатора избиения журналистки Татьяну Чорновол Олега Нетребко повесили в камере СИЗО, заявил народный депутат Виталий Куприй в Facebook.

    "Получил сегодня информацию, что организатора нападения на Татьяну Чорновол, криминального авторитета Олега Нетребко (прозвище Нетрик) повесили в камере СИЗО!" — говорится в его сообщении.

    Скриншот со страницы Виталия Куприя в Facebook

    Он отметил, что Нетрик был ключевым свидетелем по делу Майдана.

    "Убийство Нетрика в камере ожидаемо, именно он мог рассказать о преступлениях правоохранителей во время Революции достоинства. Некоторые из них до сих пор находятся на должностях", — заявил нардеп.

    Напомним, в ночь на 25 декабря 2013 года Чорновол избили неизвестные на Бориспольской трассе. Она ехала в автомобиле, когда ее подрезала машина, из которой вышли несколько мужчин. Чорновол избили, а затем бросили в придорожный кювет.

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